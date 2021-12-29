Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому с 8 января

Хованского могут выпустить из СИЗО после праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Блогер Юрий Хованский может выйти из СИЗО, но не раньше 8 января. Это стало известно в ходе заседания об изменении меры пресечения, которое проходит в Куйбышевском районном суде Петербурга.

- Следствие просит изменить меру Юрию Хованскому с 08.01.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока заседание продолжается и решение не принято. С чем связано внезапное обращение стороны обвинения, ранее настаивающей на содержании Хованского под стражей, неизвестно.

Напомним, что блогер находится в Следственном изоляторе с лета 2021 года. Его обвиняют в оправдании терроризма, за что предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Самому заседанию предшествовал инцидент с угрозами минирования судов и требованием отпустить Хованского.