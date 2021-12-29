Суды Петербурга заминировали с требованием отпустить Хованского

29 декабря в Петербурге рассматривают изменение меры пресечения Хованскому. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга получил письмо о минировании здания и требованием освободить Юрия Хованского. Именно здесь 29 декабря рассматривают ходатайство следствия об изменении блогеру меры пресечения.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Пока работники суда звонили в полицию, подобные письма получили все райсуды Петербурга.

- Видимо, «BORTNIKOV» не очень понимает, как работает судебная система, - отмечают в Объединенной пресс-службе.

Но самое интересное, что и без требований неизвестного автора послания, следствие предложило смягчить меру пресечения Хованскому. Но лишь с 8 января 2022 года. Так что Новый год и Рождество блогер встретит в СИЗО, где сидит уже около полугода.

Напомним, что Юрия Хованского задержали в июне 2021 года по делу об оправдании терроризма. блогеру припомнили оскорбительную песенку про теракт в театральном центре на Дубровке, которую он в пьяном виде исполнил на стриме у одного из коллег.

Сам Хованский вину сначала признал, но потом большинство претензий следствия отклонил. На данный момент ему грозит до семи лет лишения свободы.

Блогер неоднократно просил отпустить его из СИЗО, но суд все обращения отклонял. Однако 26 декабря с такой же инициативой внезапно вышли представители обвинения. причины этого пока неизвестны.

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