Архитекторы создали петицию против сноса «Пяти стаканов» в Пулково

Архитекторы Петербурга вступились за старый терминал аэропорта Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Архитекторы создали петицию против сноса старого терминала аэропорта Пулково. В народе объект более известен как «Пять стаканов». Напомним, идею о сносе терминала обсуждают в рамках проекта о глобальной реконструкции петербургской воздушной гавани, амбициозный проект уже оценили в 400 млн евро. Ранее даже в Смольном заявляли, что «стаканы» вряд ли можно будет сохранить именно что с функциональной точки зрения.

Против сноса терминала, возведенного в 1973 году, выступили несколько членов Союза архитекторы Петербурга. Им удалось собрать уже более 1,4 тысячи подписей единомышленников. Главное, что хотят активисты, - внести «стаканы» в список объектов культурного наследия города. Кроме этого градозащитники просят властей об открытом обсуждении судьбы терминала. В идеале здание хотят приспособить к жизни путем проведения архитектурного конкурса.

- Мы не хотим, чтобы аэропорт Пулково-1 пополнил печальный список утрат выдающихся зданий и сооружений советского периода, - подытоживают архитекторы в петиции, размещенной на сайте archi.ru.