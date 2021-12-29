Коммунальный вице-губернатор Петербурга рассказал, почему дороги в городе не посыпают гранитной крошкой

Петербург уже пережил как минимум два снежных коллапса с начала зимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже много лет градозащитники и простые петербуржцы предлагают вместо песка и соли посыпать дороги в Петербурге гранитной крошкой – как это делается, например, в Финляндии и Скандинавии. Однако, как рассказал в минувший вторник, 28 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM вице-губернатор Анатолий Повелий, идея это пока что невыполнимая.

- Есть регламенты, есть ГОСТы, которые не предусматривают использование гранитной крошки, - констатировал вице-губернатор. Во-первых, для этого нужно изменить кучу регламентирующих документов. Во-вторых, должна быть специальная ливневая канализация, которая этой самой крошкой не будет забиваться. Должна быть соответствующая техника и так далее. То есть, это достаточно серьезная реформа – практически революция.

Напомним: ранее вице-губернатор признал, что в городе есть проблемы с уборкой снега, и на то существует множества причин - от экстремальных погодных условий до рассогласованности ответственных за отдельные территории.