Полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка в Петербурге

Собака напала на ребенка в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга начала проверку после инцидента в Выборгском районе, где собака напала на 11-летнего мальчика. Ребенок получил рваные раны лица и был госпитализирован в одну из детских больниц города. Его мать написала заявление в полицию.

- Со слов матери 29 декабря около 12:30 на горке у дома 106/2 по проспекту Тореза мальчика укусила собака. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность владельца животного - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что у ребенка рваная рана правой щеки. Его состояние удовлетворительное, жизни школьника ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.