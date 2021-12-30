Убивший пассажира автобуса в Петербурге за просьбы надеть маску получил 6 лет тюрьмы

Убивший пассажира автобуса в Петербурге за просьбы надеть маску получил тюремный срок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд 30 декабря 2021 года вынес приговор мужчине, убившего пассажира за просьбу надеть маску. Трагедия произошла еще 17 ноября 2020 года в автобусе, который ехал по Индустриальному проспекту.

- 54-летний бывший бизнесмен, а ныне замдиректора научного центра Андрей Хабурский ехал с корпоратива. Рядом с ним была пара, мужчина и женщина, оба без масок. Тогда бизнесмен попросил их надеть СИЗ. Однако в место этого началась перепалка, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Началась драка. Как пояснил сам виновный, после того, как его попросили надеть маску, он ударил мужчину и сразу же покинул салон маршрутки. Тот стал догонять его. Тогда мужчина достал нож и ударил своего преследователя. От ножевого ранения Хабурский скончался.

Суд отправил виновного на шесть лет в колонию строгого режима. Также взыскал в пользу потерпевшей жены убитого более 1 миллиона рублей.