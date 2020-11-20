«Он не верил в коронавирус»: Друг рассказал о подозреваемом в убийстве пассажира автобуса из-за просьбы надеть маску

Алексея (слева) подозревает в убийстве Андрея (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Обычная поездка в автобусе в Санкт-Петербурге обернулась поножовщиной и убийством. Все из-за конфликта двух пассажиров: один - сторонник масочного режима, второй ковид-диссидент. Трагедия разыгралась в 10 часов вечера на Индустриальном проспекте. 54-летний бывший бизнесмен, а ныне замдиректора научного центра Андрей Хабурский ехал с корпоратива. Впереди него сидела парочка: 40-летний сварщик Алексей и его 34-летняя спутница из Оренбургской области. Андрей подошел к ним, чтобы попросить надеть маску. Неожиданно началась перепалка из-за разных взглядов на введенный в городе масочный режим. Судя по видео, мужчины начали эмоционально кричать друг на друга, а потом в ход пошли кулаки.

Алексей, ехавший без маски, начал заводиться, но руки не распускал. Первым его ударил как раз Андрей, после чего тут же побежал на выход. Оскорбленный пассажир рванул за ним, но что конкретно произошло дальше - пока неизвестно. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже на улице Алексей всадил нож в спину своего обидчика. После случившегося он пытался откачать раненного, но не смог. После этого он скрылся с места происшествия вместе с женщиной, которая все это время пыталась остановить его. Андрей Хабурский от полученных травм скончался. Алексея тут же вычислили сыщики уголовного розыска и задержали. О его личности "КП-Петербург" рассказал его близкий друг Дмитрий.

Конфликт произошел из-за просьбы надеть маску

- Он по жизни спокойный, как танк, чтобы вывести его - это надо постараться, - недоумевает Дмитрий. - Поймите, я его давно знаю. Он не импульсивный. Чтобы так под шкуру ему залезть, не знаю, что сделать надо. Нож он носил, скорее всего, как защиту. Но он никогда в драках не участвовал. Мы спортсмены с ним, он - легкоатлет. Я у него учился, он несколько лет боролся, чтобы я бросил курить. Вот, понимаете, какое у него терпение?

Известно, что в Санкт-Петербурге Алексей приехал из Оренбургской области на заработки.

У Андрея осталась жена и двое детей Фото: СОЦСЕТИ

- Работал сварщиком, я тоже вахтовиком был, но сейчас завязал, - продолжает Дмитрий. - У Леши было несколько жен. У него есть взрослый ребенок, мать которого умерла. В последнее время он встречался с другой женщиной. Я ему звонил в выходные, все было хорошо.

- Про масочный режим, про коронавирус он вам что-то говорил?

- Да он не верит в это все. Он обычный спортсмен. Блин, чтобы из-за маски так пострадать?! Какой-то абсурд, бред! Почему так с людьми происходит? Что ему светит теперь? Ужас.

Алексей приехал в Петербург на заработки Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что у Алексея вместо фотографии в соцсетях стоит картинка, на которой изображено ружье и подпись: "Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью". Он ранее был судим за оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На Алексея возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее жена и дочь убитого Андрея рассказали "КП-Петербург" свою версию того, как произошло убийство.

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