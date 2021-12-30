28 площадок одобрило МЧС для запуска фейерверков на Новый год в Петербурге

Для запуска пиротехники одобрили 28 площадок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС опубликовало список площадок для запуска фейерверков на новогодние праздники. Всего мест 28. Они есть во многих частях города. Это одобренные площадки, за пиротехнику на которых никто не накажет.

- Необходимо заранее определить место проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград, - сообщает пресс-служба МЧС.

Нельзя запускать фейерверки и салюты при порывистом или сильном ветре. Сама пиротехника не должна быть просроченной, испорченной или намокшей. Запуском должны заниматься только взрослые люди. Главное, чтобы желание устроить праздник не закончилось плачевно.

Точный список площадок для запуска публикует «Комсомольская правда».