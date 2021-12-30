Электричка сбила женщину на перегоне «Лахта» - «Старая Деревня»

Электричка сбила пенсионерку в Приморском районе Петербурга. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Очередная трагедия произошла на перегоне между железнодорожными станциями «Старая Деревня» и «Лахта». Именно здесь, неподалеку от «Яхтенной», находится знаменитый «переход смерти». Но в этот раз ЧП случилось не там.

- В дежурную часть Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что электропоездом «Санкт-Петербург - Белоостров» травмирована пожилая женщина, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Позднее стало известно, что под поезд попала 71-летняя жительница Ленинградской области. Она перебегала пути вне зоны пешеходного перехода. Машинист увидел пенсионерку и начал сигналить, но избежать наезда не удалось.

Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива. Ее госпитализировали. Сейчас по факту ЧП начата проверка.