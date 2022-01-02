Появилось видео крупного пожара в жилом доме в Петербурге, откуда эвакуировали 50 человек

В Сети появилось видео крупного пожара с улицы Нахимова в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В соцсетях появилось видео крупного пожара в жилом доме на улице Нахимова в Петербурге, откуда эвакуировали 50 человек. Напомним, выгорели 35 квадратных метров в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже. Ранг сложности пожара почти сразу повысили. Более 30 человек пришлось спасать по пожарной лестнице. Очевидец Наталья предоставила «КП-Петербург» видео процесса тушения пожара и эвакуации людей.

- Огонь распространился на одну из комнат и длинный коридор – здание является бывшим общежитием. В 14:15 пожар удалось локализовать, а потом ликвидировать открытое горение, - ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что в числе пострадавших числится только одна женщина, из той самой полыхающей квартиры. Ее госпитализировали в больницу силами сотрудников «скорой». Предварительно, пострадавшая отравилась угарным газом.