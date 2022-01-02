Жители Петербурга выстроились в огромные очереди в торговых центрах из-за QR-кодов

Жители Петербурга жалуются на большие очереди в торговых центрах после введения QR-кодов. Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Жители Петербурга выстроились в огромные очереди перед входом в IKEA. Как сообщила читательница «Комсомолки» Ирина, она с семьей пришла в торговый центр, но настроение подпортило столпотворение. Напомним, со 2 января в городе необходимо предъявлять «иммунный документ», чтобы пройти в ТЦ, общепит и непродовольственные магазины. Однако в «Меге», формально расположенной в Ленобласти, QR-код не требуют.

- Вот такая большая очередь в «Икею». Причем, внутрь магазина запускают партиями, медленно… - сетует читательница «Комсомолки».

Большие очереди заметили в ТЦ «Питерлэнд» в Приморском районе. Там люди выстраиваются у входа в аквапарк. ,Собственно, проверка QR-кодов отнимает время, пусть и незначительное.