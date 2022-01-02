QR-коды для ТЦ, общепита и магазинов заработали со 2 января в Петербурге

В Петербурге со 2 января ввели QR-коды в новых местах, в том числе в ТЦ и общепите. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Со 2 января 2022 года в Петербурге официально ввели QR-коды для допуска в торговые центры, общепит и непродовольственные магазины. Напомним, бизнес просил большой отсрочки этих ковидных правил, но Смольный перенес их лишь на неделю. Если у кого-то еще нет QR-кода, то попасть в указанные выше места можно с помощью медицинского отвода, но только вместе с ПЦР-тестом, где четко указано об отсутствии коронавируса. Причем срок давности анализа должен быть не больше 48 часов.

- В список исключений, где не требуются QR-коды, входят продуктовые магазины, аптеки, заводские столовые, а также общепит, расположенный на вокзалах, аэропортах и автозаправках, - ранее уточняли в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что власти Северной столицы отчитаются о первых рейдах уже в это воскресенье. Репортаж из ТЦ можно ждать и от журналистов «КП-Петербург», следите за обновлениями нашего сайта.