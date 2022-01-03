Беглов: Петербург уже не вернется к прежнему образу жизни из-за коронавируса

Прежней жизнь уже не станет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус не позволит Петербургу вернуться к привычной доковидной жизни. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, и властям и жителям надо приспосабливаться к существующей реальности.

- К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача – вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, - заявил губернатор в разговоре с «РИА Новостями».

Беглов уверен, что надо ускорить переход к «новой норме». Этому должны способствовать и введенные ограничения, в том числе повсеместная система QR-кодов и возможность для работодателей отправлять домой непривитых сотрудников.

При этом достигнутый уровень коллективного иммунитета в 80% оказался недостаточным из-за появления штамма «омикрон».