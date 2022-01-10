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Здоровье10 января 2022 7:28

Прокуратура пригрозила штрафами за игнорирование QR-кодов в Петербурге

Ранее несколько заведений устроили бойкот сертификатам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура Петербурга напомнила о санкциях за отказ от проверки QR-кодов

Прокуратура Петербурга напомнила о санкциях за отказ от проверки QR-кодов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура напомнила о штрафах тем, кто игнорирует QR-коды, введенные в условиях пандемии короновируса. Ранее почти 70 заведений в городе объявили бойкот сертификатам и заявили, что будут пускать всех посетителей без разбора.

- За несоблюдение введенных ограничений, в том числе за допуск посетителей в организации, общественные места, объекты торговли, питания без предоставления одного из определенных приказом Минздрава России документа, например, QR-кода о прививках, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности, - напомнили в ведомстве.

Кроме того, если нарушение установленных правил повлекло за собой массовое заболевание людей, либо создало угрозу наступления таких последствий предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. В случае смерти человека - 3-7 лет тюрьмы.

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