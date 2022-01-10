Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 11:41

Жилинспекция привлечет к ответственности «Невского оператора» за проблемы с вывозом мусора в Петербурге

Новая единая структура отвечает за обращение с отходами с 1 января
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Единого оператора накажут за сбои с вывозом мусора.

Единого оператора накажут за сбои с вывозом мусора.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга привлечет к административной ответственности компанию «Невский экологический оператор». Именно эта единая структура ныне ответственна за вывоз мусора в Петербурге и дальнейшую переработку отходов. На замусоренные дворы с начала нового года не раз жаловались жители города.

- В новогодние праздники сотрудники инспекции осуществляли ежедневный осмотр 18 районов Санкт-Петербурга. Особое внимание уделялось уборке кровель многоквартирных домов и контролю за организацией уборки контейнерных площадок, - сообщает пресс-служба ГЖИ.

По результатам проверок, нарушения были найдены на 29% адресов. В это число вошла как плохая уборка от снега и наледи, так и мусор во дворах. По итогам ГЖИ возбудила 107 административных дел и выписала штрафов на девять миллионов рублей.

Напомним, что «Невский оператор» только за первые два дня января получил штрафов на два миллиона рублей. В руководстве структуры признали проблемы и сослались на возросший объем отходов в праздники.