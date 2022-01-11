Комитет по спорту Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева

Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Фото: Комитет по физкультуре и спорту СПб.

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга сообщил о смерти прославленного ленинградского спортсмена Анатолия Алябьева. Двукратный олимпийский чемпион умер в ночь на 11 января.

- Пришла печальная весть. Сегодня утром не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Николаевича Алябьева. Это большая потеря для всего петербургского спорта и олимпийского сообщества. Глубоко скорбим... Светлая память...- сообщает пресс-служба комитета.

70 лет Анатолию Николаевичу исполнилось всего месяц назад, в декабре.

По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения от простудного заболевания. Сейчас в городской федерации биатлона занимаются вопросом организации похорон. Точные дата и место прощания с заслуженным мастером спорта будут названы позднее.