Стоимость транспондера для ЗСД Петербурга вырастет с 18 января

Стоимость транспондера ЗСД изменится впервые за 7 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вскоре вырастет цена на транспондер для Западного скоростного диаметра. Стоимость устройства изменится впервые за семь лет. Об этом 11 января 2022 года рассказали в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

- С 18 января стоимость транспондера для льготного проезда по ЗСД вырастет с 1 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей. Также аренда устройства обойдется в 100 рублей за месяц, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в пользовании автомобилистов Северной столицы порядка 900 тысяч транспондеров. Почти все поездки по ЗСД - более 92 процентов - оплачиваются с его помощью.

Напомним, что с 10 ноября прошлого года в Петербурге были установлены новые тарифы для проезда по ЗСД. В целом цены выросли. С полным списком новых тарифов можно ознакомиться по ссылке.

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