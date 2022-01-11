СК завел дело на насильника-педофила из Гатчины

СК завел дело на жителя Красного Села за насилие над 9-летней девочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Красного Села, который в 2011 году надругался над 9-летней девочкой.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь знакомым матери потерпевшей, находясь в квартире в городе Гатчина, заведомо зная, что девочка не достигла четырнадцатилетнего возраста, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Но задержали мужчину только 10 лет спустя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, следствие настаивает на его аресте до суда. За насилие над ребенком ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Причины, по которым дело не было раскрыто ранее, не сообщаются.