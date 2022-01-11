Иммунолог рассказал о вакцинации детей от коронавируса в Петербурге

Вакцинация подростков начнется в ближайшее время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцинация детей и подростков от коронавируса в Петербурге может начаться уже в ближайшее время. Препарат «Спутник М» должен поступить в город в течение 10 ближайших дней. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению. Как будет проходить процесс, и кому противопоказана прививка, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

- Если у ребенка есть признаки ОРВИ, какие-то хронические заболевания, то надо обратиться к лечащему врачу, - сообщил медик «Невским новостям».

При этом серьезных осложнений при испытании вакцины отмечено не было, только немного повышенная температура у некоторых пациентов. Специалисты отмечают, что «Спутник М» содержит лишь 1/5 часть от дозы вакцины, предназначенной для взрослого человека. Для формирования иммунитета у ребенка этого достаточно.

Отметим, что вакцина «Спутник М» рассчитана на детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки им будут делать добровольно и с согласия родителей.