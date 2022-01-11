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Происшествия11 января 2022 16:14

Начата проверка после избиения девочки толпой школьников в Ленобласти

Делом занялись в аппарате уполномоченного по правам ребенка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Детский омбудсмен Ленобласти начала проверку после инцидента в Никольском. Фото: vk.com/nikolskoe

Детский омбудсмен Ленобласти начала проверку после инцидента в Никольском. Фото: vk.com/nikolskoe

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова обратила внимание на инцидент в городе Никольское Тосненского района, где школьники толпой напали на девочку. Видео инцидента сняли местные жители, которые и прекратили издевательства.

- Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова начала проверку после публикации в сети видео с издевательствами подростков над девочкой в Никольском. «Подобное поведение детей - абсолютная дикость, это недопустимо», - заявила она, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что обязательно выяснят, что произошло и кто несет ответственность за происходящее.

Отметим, что в местном паблике ВКонтакте, где появилось видео, в комментариях написала директор Никольской школы. Она пояснила, что девочка в порядке и это была такая игра между сверстниками. Но также пообещала провести проверку.