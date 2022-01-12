Вход в Гатчинский дворец подорожал с 2022 года

Цена за билет в Гатчинский дворец выросла с 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нового года в Гатчинском дворе, что под Санкт-Петербургом, произошли изменения. Вход в музей стал дороже. Об этом 12 января 2022 года рассказали в пресс-службе дворца.

- Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание на изменение цен на входные билеты в Гатчинский дворец, - отметили в пресс-службе музея.

Так, начиная со 2 января 2022 года стоимость входа для одного взрослого составит 500 рублей. Стоимость льготного билета - 250 рублей.

А вот погулять по роскошному парку вокруг дворца можно все также свободно. Вход остался бесплатным, как и был раньше.

Напомним, что также с января выросли цены на вход в Петергоф. Теперь стоимость посещения Большого петергофского дворца - 600 рублей, льготные билеты по 450 рублей, а полный билет - 1,5 тысячи рублей. Также заповедник будет работать по зимнему расписанию до конца апреля.