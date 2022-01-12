ЦИК России намерен полностью изменить состав Горизбиркома Петербурга

Состав петербургского Горизбиркома должен полностью обновиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России намерено добиваться полного обновлений петербургского Горизбиркома, к которому у ЦИКа были давние претензии. Ни одна региональная комиссия не получала столько критики, как из города на Неве. Изменить ее состав планируется за полгода.

- Произойдут серьезные изменения. Мы на них неоднократно настаивали. До полной ротации есть еще полгода, мы сможем оценить новую «тройку» руководства, как они сейчас будут работать, - заявил на заседании замглавы ЦИК Николай Булаев.

На том же заседании ЦИК предложила Законодательному Собранию Санкт-Петербурга назначить главу городской Общественной палаты Ирину Артюхову членом Горизбиркома с правом решающего голоса.

Напомним, что в декабре избирательную комиссию Санкт-Петербурга покинули Дмитрий Краснянский и Алла Егорова.