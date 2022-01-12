Бастрыкин взял на контроль расследование избиения школьниками девочки-сироты в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование избиения школьниками девочки-сироты в Ленинградской области. Об этом 11 января 2022 года рассказали в ведомстве.

- Бастрыкин поручил руководителю следственного управления следственного комитета по Ленобласти Сазину доложить о ходе проверки, организованной по информации, опубликованной в одной из социальных сетей, об избиении несколькими подростками девочки. Ход проведения доследственных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - рассказали в комитете.

Об инциденте стало известно 11 января, когда видео с жестокими нападками подростков на девочку появилось в социальных сетях. Сами кадры сняли очевидцы. Все произошло в городе Никольское, Тосненского района.

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