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Спорт12 января 2022 11:50

На СКА-Арене начался монтаж кровли

Сдать готовый объект должны к осени нынешнего года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Первую 140-тонную ферму подняли наверх. Фото: ООО "СКА Арена".

Первую 140-тонную ферму подняли наверх. Фото: ООО "СКА Арена".

Монтаж конструкций кровли начался на новой ледовой арене петербургского СКА, расположенной на месте бывшего СКК на проспекте Гагарина. Строители подняли на 35-метровую высоту первые фермы, которые станут основой крыши.

- Это первая из 20 запланированных ферм, которые будут являться несущей системой кровли стадиона, - сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена».

Пролет каждой из конструкций составляет более 113 метров, а вес достигает 140 тонн. Вместе они составят жесткий каркас, способный выдерживать снежную и ветровую нагрузку. По проекту австрийского бюро Coop Himmelb(l)au, выигравшего международный конкурс на внешний облик арены, крышу здания украсит большая эмблема хоккейного клуба СКА.

Завершить строительство планируется осенью нынешнего года, чтобы успеть «обкатать» арену перед проведением Чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в Петербурге весной 2023 года.