Власти Петербурга обещают не принуждать детей к вакцинации от коронавируса

Комздрав Петербурга заверяет, что в городе не будут принуждать детей прививаться от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга обещают не принуждать детей и их родителей к вакцинации от коронавируса. «Комсомолка» узнала у городского комитета по здравоохранению все ответы на главные вопросы по поводу прививок для школьников. В учебных заведениях вакцинировать на первых порах не будут, об этом только начали договариваться. По предварительным прогнозам, прививать школьников начнут уже во второй половине января 2022 года, причем в детских поликлиниках.

- Сами школы будут собирать списки желающих привиться. Во-вторых, для родителей и детей откроют тот же самый функционал, который сейчас доступен взрослым: то есть, запись напрямую через поликлиники, через единую справочную службу по номеру 122, а также через порталы Госуслуг Санкт-Петербурга и «Здоровье петербуржца», - отметили в комздраве в разговоре с «Комсомолкой».

Власти ожидают, что в городе будет большой запас доз вакцины «Спутник-М». Другие подробности детской вакцинации, в том числе про QR-коды, выходные дни для школьников и противопоказания к прививки читайте в большом материале «КП-Петербург» по ссылке.