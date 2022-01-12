Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 17:21

Власти Петербурга обещают не принуждать детей к вакцинации от коронавируса

«Комсомолка» выяснила у комздрава, как будут прививать школьников в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Комздрав Петербурга заверяет, что в городе не будут принуждать детей прививаться от ковида.

Комздрав Петербурга заверяет, что в городе не будут принуждать детей прививаться от ковида.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга обещают не принуждать детей и их родителей к вакцинации от коронавируса. «Комсомолка» узнала у городского комитета по здравоохранению все ответы на главные вопросы по поводу прививок для школьников. В учебных заведениях вакцинировать на первых порах не будут, об этом только начали договариваться. По предварительным прогнозам, прививать школьников начнут уже во второй половине января 2022 года, причем в детских поликлиниках.

- Сами школы будут собирать списки желающих привиться. Во-вторых, для родителей и детей откроют тот же самый функционал, который сейчас доступен взрослым: то есть, запись напрямую через поликлиники, через единую справочную службу по номеру 122, а также через порталы Госуслуг Санкт-Петербурга и «Здоровье петербуржца», - отметили в комздраве в разговоре с «Комсомолкой».

Власти ожидают, что в городе будет большой запас доз вакцины «Спутник-М». Другие подробности детской вакцинации, в том числе про QR-коды, выходные дни для школьников и противопоказания к прививки читайте в большом материале «КП-Петербург» по ссылке.