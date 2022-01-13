Жители Петербурга массово жалуются в полицию на проверку QR-кодов в магазинах

В Петербурге в полицию поступают десятки звонков о скандалах из-за QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга ежедневно массово жалуются в полицию на проверку QR-кодов в магазинах, в том числе находящихся в крупных торговых центрах. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. В основном, горожане жалуются на то, что им отказывают в обслуживании. Есть и те, кто докладывает о местах, где не спрашивают «иммунный документ» у посетителей.

- Звонят и в районные отделы полиции и в 112. Возьмем вторник, 11 января. В 11:23 звонок от женщины, ее не пустили без QR-кода в ДК имени Крупской на проспекте Обуховской обороны, просит прибыть полицию. Еще раньше звонит пенсионер с просьбой подъехать к кафе в Павловских банях в Ленобласти, где якобы не проверяют QR-код. Из ТЦ много звонков, за вторник из «Платформы», «Ульянки», «Охта Молла», «Шкиперского Молла». В последнем ТЦ, например, звонил покупатель, которому не продали товар в «М. Видео», - вспоминает источник «КП-Петербург».

К слову, нередки и случаи, когда в обслуживании отказывают даже тем, кто оформил и оплатил заказ в магазине через интернет – выдать товар без QR-кода сотрудники магазинов не могут. В противном случае им грозят штрафы и возбуждение как административных, так и уголовных дел.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: