"Водоканал" объяснил появление очередей из самосвалов у пунктов приема снега в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Водоканал" Санкт-Петербурга объяснил появление очередей у снегоприемных пунктов. Днем 12 января 2022 года в интернете появилось видео из огромной вереницы самосвалов, которые выстроились у пункта на Мебельной улице. В компании заявили, что всегда стараются распределять нагрузку.

- Основная нагрузка на пункты приходится на ночное время, когда городские службы по благоустройству убирают снег с улиц и отвозят его на ССП и СИСП. Если возникает очередь из более чем 10-ти машин, оперативный руководитель филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" сообщает об этом диспетчеру Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Центр комплексного благоустройства, - рассказали в "Водоканале".

Также отмечается, что есть специальный, общедоступный электронный сервис, который позволяет определить степень загруженности пунктов и спланировать оптимальный маршрут.

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