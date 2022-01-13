Огромные крысы появились в домах Невского района из-за гор невывезенного мусора

Жители комплекса «О’Юность» утопают в мусоре. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Жители Невского района Петербурга жалуются на невыносимую ситуацию, сложившуюся из-за невывоза мусора. По их словам, в ранее чистом дворе появились крысы. Чиновники же на проблемы не реагируют.

- Не знаем куда уже и обращаться. Тонем в мусоре, уже появились огромные крысы. Антисанитария, рядом детские площадки. У нас закрытая территория, свой двор. До нового года была идеальная чистота. Раздельный сбор мусора. С Нового года мусор не вывозят от слова совсем. Власти не реагируют. Пишут отписки, что все устранят. Но сегодня уже 13 января, а кучи все растут. Скоро уже нужен будет товарный поезд... Мы же люди... Помогите!!! – написали в редакцию «КП-Петербург» жители комплекса «О’Юность» на улице Крыленко 1, корпус1.

Судя по присланным фото, мусор действительно не вывозился очень давно. Горы выросли на несколько метров. И это при том, что в ЖК изначально установлены заглубленные, вкопанные в землю емкости для сбора отходов. То есть мусора еще больше, чем видно на кадрах

Напомним, что пожаловаться на проблемы с вывозом мусора можно на горячую линию или через сайт «Невского экологического оператора» - единой структуры, ответственной за вывоз мусора в Петербурге с 1 января. А также через федеральную систему РЭО «Радар».

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