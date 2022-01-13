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Здоровье13 января 2022 9:32

Гладышев: Чаще всего онкобольные в Петербурге умирают от рака шейки матки

От летального исхода спасает ранняя диагностика болезни
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Рак шейки матки занял первое место по смертности среди онкобольных в Петербурге

Рак шейки матки занял первое место по смертности среди онкобольных в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге первое место по смертности среди онкологических заболеваний занял рак шейки матки. Об этом 13 января 2022 года рассказал главный внештатный специалист-онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев во время конференции о "Вступлении в силу нового порядка онкологической помощи".

- Первое место по смертности - рак шейки матки. Только ранняя диагностика поможет справиться с этим, - отметил Гладышев.

Для того, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, молодые женщины должны проходить осмотр у гинеколога не реже одного раз в год, женщины старше 40 лет - не реже двух раз в год.

Добавим, что в целом за 2021 год в Санкт-Петербурге умерли более 18 процентов онкобольных, которым поставили диагноз в течение года.