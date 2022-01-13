Жители улицы Рубинштейна пожаловались на организатора бойкота QR-кодам

Жители улицы Рубинштейна выступили против создателя карты сопротивления QR-кодам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители улицы Рубинштейна пожаловались на ресторатора Александра Коновалова, которого считают неофициальным создателем карты сопротивления QR-кодам в Петербурге. Он открыто заявляет о несогласии с карантинными ограничениями и даже запустил сайт заведений, где посетителей принимают без предъявления документов. Но жители самой барной улицы не в восторге от заведений самого Коновалова.

- Нас очень возмущает позиция властей, МВД и прокуратуры, что массовые длящиеся нарушения в жилых домах на улице Рубинштейна не пресекаются уже в течение семи лет. Вместо того, чтобы принять меры к закрытию бизнеса, созданного Коноваловым Александром Николаевичем, его еще и в Смольный приглашают, чтобы выяснить его позицию по QR –кодам, - написали в редакцию читатели «Комсомолки». - Будем благодарны, если откликнетесь на нашу беду. Жить на улице Рубинштейна при работе 86 питейных заведений в 34 жилых домах стало невыносимо.

Общественники из группы «Граждане улицы Рубинштейна» просят донести свою позицию до петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, который встречался с рестораторами. А также привлечь все заведения, нарушающие карантинные правила, к ответственности.

- По поводу встречи: уполномоченный хотел услышать позицию большого круга предпринимателей. А жителям улицы по поводу наказания нарушителей необходимо обратиться в другие ведомства. У нас нет такой функции, - ответили «КП-Петербург» в аппарате бизнес-омбудсмена

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: