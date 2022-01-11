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Здоровье11 января 2022 8:54

Организаторы «карты сопротивления» QR-кодам в Петербурге запустили свой сайт

На страничке указан список из 84 заведений, которые не соблюдают введенные властями карантинные правила
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Протест против кодов поддержали более 80 заведений Петербурга.

Протест против кодов поддержали более 80 заведений Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Организаторы петербургской «карты сопротивления» QR-кодам заявили об увеличении числа своих сторонников и даже запустили отдельный сайт со списком заведений, где намеренно нарушают введенные властями карантинные нормы и не проверяют коды у посетителей.

- Мы создали сайт, на котором актуальный список заведений, согласных открыто заявить, что не проверяют у клиентов поганый аусвайс (орфография сохранена – прим.ред.), - написал на своей странице ВКонтакте ресторатор Александр Коновалов.

Именно его считают одним из основателей движения сопротивления карантинным ограничениям в Петербурге.

Ресторатор отметил, что всего против кодов выступили более ста заведений, в числе которых кафе, бары, рестораны, магазины и прочее. 84 адреса указаны на сайте, а еще около 20 «находятся в стадии проверки».

При этом прокуратура города уже пригрозила санкциями нарушителям. За принципиальную позицию ведомство поблагодарил и губернатор города.

О создании сайта заявил ресторатор Александр коновалов. Фото: vk.com/alexander.konovalov81

О создании сайта заявил ресторатор Александр коновалов. Фото: vk.com/alexander.konovalov81

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