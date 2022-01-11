Организаторы «карты сопротивления» QR-кодам в Петербурге запустили свой сайт

Протест против кодов поддержали более 80 заведений Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Организаторы петербургской «карты сопротивления» QR-кодам заявили об увеличении числа своих сторонников и даже запустили отдельный сайт со списком заведений, где намеренно нарушают введенные властями карантинные нормы и не проверяют коды у посетителей.

- Мы создали сайт, на котором актуальный список заведений, согласных открыто заявить, что не проверяют у клиентов поганый аусвайс (орфография сохранена – прим.ред.), - написал на своей странице ВКонтакте ресторатор Александр Коновалов.

Именно его считают одним из основателей движения сопротивления карантинным ограничениям в Петербурге.

Ресторатор отметил, что всего против кодов выступили более ста заведений, в числе которых кафе, бары, рестораны, магазины и прочее. 84 адреса указаны на сайте, а еще около 20 «находятся в стадии проверки».

При этом прокуратура города уже пригрозила санкциями нарушителям. За принципиальную позицию ведомство поблагодарил и губернатор города.

О создании сайта заявил ресторатор Александр коновалов. Фото: vk.com/alexander.konovalov81

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: