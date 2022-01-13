Комздрав прогнозирует европейский сценарий распространения «омикрона» в Петербурге

В комздраве Петербурга дали прогноз по распространению "омикрона" в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прогнозирует, что в городе можно ожидать тот сценарий распространения «омикрона», что происходит в Западной Европе. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции с журналистами в четверг, 13 января. В Смольном уже начали готовить систему здравоохранения к новому штамму коронавируса. Пока что случаи выявления «омикрона» в городе единичны.

- Город готовится к возможному увеличению числа заболевших «омикроном». Как показывает опыт оказания помощи в США, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, где сосредоточено наибольшее количество пациентов, страдающих заболеванием, – отметил председатель комздрава Петербурга.

Добавим, что ранее «Комсомолка» узнала все подробности будущей детской вакцинации от коронавируса в Северной столице. Принуждать никого не будут, без родителей прививку не сделать.

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