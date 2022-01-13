Аналитик Куприянов заявил о начале пятой волны коронавируса в Петербурге

Аналитик Алексей Куприянов считает, что в Петербурге есть признаки начала новой волны коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитик Алексей Куприянов заявил о начале пятой волны коронавируса в Петербурге. Как пишет «Мойка78» со ссылкой на независимое исследование эксперта, в городе выросло количество поисковых запросов в «Яндексе», касающихся симптомов инфекции вроде пропажи обоняния. Кроме этого аналитик ссылается на прирост ежесуточных случаев обнаружения ковида.

- Все это может указывать на то, что в ближайшее время на Петербург нахлынет пятая волна коронавируса. Напомним, в за последний день обнаружили еще 1 839 инфицированных COVID-19, - отмечают в издании, ориентируясь на мнение эксперта.

Тем временем комздрав Северной столицы уже готовится к приходу в город нового штамма коронавируса под названием «омикрон». В комитете считают, что новая волна заболеваемости в Петербурге может развиваться по западноевропейскому сценарию.

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