Обновленный проект вестибюля метро «Фрунзенская» представили на Градсовете

Новый вариант вестибюля "Фрунзенской". Фото: кадр из презентации.

Обновленный проект нового вестибюля станции метро «Фрунзенская» представили на проходящем сегодня заседании Градсовета. Архитекторы немного переработали уже готовое решение, показанное в сентябре 2021 года. По сравнению с тем вариантом, увеличена площадь остекления и количество зелени вокруг.

- Здание перестало быть чрезмерно монументальным. Оно органично вписывается в архитектуру Московского проспекта. Проведена большая работа для достижения компактности, -заявил заслуженный архитектор России Михаил Мамошин.

Впрочем, размеры вестибюля никак не изменились, а «легкости» добавили визуально отдельными решениями. Кроме того, авторы проекта заново просчитали и поменяли пути пассажиров от вестибюля к другим видам транспорта и обратно.

Также было еще раз подчеркнуто, что никакого торгового центра в вестибюле не будет, а все пять надземных и два подземных этажа займет диспетчерский пункт метрополитена.

Нынешний вестибюль - типовой проект 1961 года постройки – ценности не представляет и будет снесен.