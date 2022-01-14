Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 января 2022 16:39

Комздрав заявил о достижении коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге

Антитела к коронавирусу имеют более 83% горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В комздраве Петербурга подтвердили достижение показателя коллективного иммунитета в Петербурге.

В комздраве Петербурга подтвердили достижение показателя коллективного иммунитета в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург достиг показателей коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Чуть ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что Северная столица занимает второе место по коллективному иммунитету, уступая только Севастополю. Антитела к заразе имеют более 83% жителей Санкт-Петербурга.

- Речь именно про тех жителей города, кто привился от инфекции и переболел, - уточнили «КП-Петербург» в комздраве.

Добавим, что Минздрав РФ ставил Смольному задачу, чтобы 80% населения имели защиту к коронавирусу. Губернатор Александр Беглов предполагал, что этого показателя можно достичь к 15 января 2022 года. На деле получилось раньше. Во второй половине января в Северной столице начнется еще и детская вакцинация от COVID-19.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: