Создатель гигантских фекалий из снега на Марсовом поле заявил, что не боится внимания со стороны полиции

На Марсовом поле появились гигантские снежные фекалии. Фото: instagram.com/volkov___vanya

На Марсовом поле в Петербурге появились гигантские фекалии в желтой «луже». Этот «акт дефекации» оказался снежной инсталляцией московского художника Ивана Волкова, который известен своими снеговиками-демонами. Фотографии с места опубликованы в Instagram-аккаунте молодого человека. По сообщениям подписчиков художника, арт-объект пока не убрали – по состоянию на вечер пятницы, 14 января.

Публикация художника. Фото: instagram.com/volkov___vanya

В разговоре с «КП-Петербург» Иван Волков заявил, что не боится возможного внимания со стороны полиции. А ведь на Марсовом поле захоронены останки павших революционеров. И какое-нибудь противоправное действие можно будет квалифицировать как надругательство над телами умерших. К примеру, так было летом 2021 года, когда полиция искала парочку, прилюдно занявшуюся сексом на Марсовом. Не исключено, что и к снежной фекалии будут вопросы.

- Как я отношусь к публикациям в СМИ об арт-объекте? Да никак, – рассказал «КП-Петербург» Иван Волков. – Боюсь ли я «уголовки»? Да я же ничего не сделал. Там столько снеговиков еще (на Марсовом поле – Прим.Ред.).