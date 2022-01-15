В Петербурге торжественно выписали из роддома мать-героиню с десятым ребенком

В Петербурге выписали из роддома 33-летнюю женщину, родившую десятого ребенка. Фото: комздрав СПб Фото: Артем КИЛЬКИН

Из десятого роддома в Петербурге выписали мать-героиню, родившую своего десятого по счету ребенка. Напомним, «юбилейный» малыш появился на свет утром 12 января, что примечательно, в десятой палате. У женщины родился мальчик, абсолютно здоровый, весом в 3,8 килограмма. Рост младенца составил 53 сантиметра. Мама тоже в порядке и счастлива.

Женщину встречали журналисты и любимый муж с несколькими детьми. Семье подарили немного подарков.

Муж и несколько детей встречали счастливую маму при выписке. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Меня в этом роддоме уже узнают, я сюда за четвертым пришла. Они у меня погодки. Первого родила еще в 16, было сложновато, но дальше легче, особенно, после третьего. Конечно, не каждая так сможет, но для нас сегодняшний день - праздник. Мы в больнице пробыли 4 дня, остальные дети уже соскучились, поэтому хочется скорее домой, - рассказала «КП-Петербург» Александра Федорова.

К слову, большая семья живет в пятикомнатной квартире в Калининском районе. Жилье родителям выдал город.