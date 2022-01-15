Жители Калининского района Петербурга бьют тревогу из-за гор мусора

Жители Калининского района ругаются на регоператора за плохой вывоз мусора. Фото: предоставлено "КП"

Жители Калининского района Петербурга пожаловались «Комсомолке» на гору мусора, которая копится не одну неделю во дворе Кондратьевского проспекта, д.68, к.4. По словам местной жительницы Ирины, читательницы «Комсомолки», контейнерная площадка чуть ли не лопается от переизбытка отходов.

Любопытно, как мусорщики пролезут в контейнерную зону. Фото: предоставлено "КП"

- Комментировать ту нечего, цензурных слов нет. Сколько ни жалуйся на горячую линию, толка никакого, - гневается женщина.

В других районах ситуация не лучше. И так много где. Фото: предоставлено "КП"

Читатели «КП-Петербург» постоянно делятся мусорными проблемами в соцсетях нашего издания. Например, Александр скинул фотографию свалки с отходами у своего дома, на Тихорецком проспекте, 7, к.1, и заявил, что категорически не согласен со словами «Невского экологического оператора», что в городе оперативно вывозят мусор с 96 процентов площадок.

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