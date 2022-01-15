В Петербурге открыли дополнительную горячую линию для жалоб на вывоз мусора

В Петербурге заработала еще одна горячая линия для жалоб на вывоз мусора - 213-07-10. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге открыли дополнительную горячую линию для жалоб на плохой вывоз мусора. Об этом рассказали в пресс-службе «Невского экологического оператора», куда с 1 января не переставая звонят разгневанные горожане. Напомним, ранее на предприятии заявили, что на 96,5% мусорных площадках уже своевременно вывозят отходы, и глобальная проблема почти устранена.

- С 15 января в Петербурге заработала дополнительная горячая линия для приема заявок от жителей на вывоз твердых коммунальных отходов и вывоз крупногабаритных отходов. Линия работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:30, в воскресенье с 10:00 до 17:00. Дополнительный телефон колл-центра: +7 (812) 213-07-10, - сообщает регоператор.

Добавим, что прежние номера предприятия по-прежнему работают, просто они могут быть перегружены. Физлицам, страдающим от плохой уборки мусора, можно звонить по телефону +7 (812) 303-80-90, а юрлицам +7 (812) 305-06-65.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: