Коммунальщики убрали гигантские снежные фекалии с Марсова поля в Петербурге

Гигантских фекалий на Марсовом поле больше нет. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Коммунальщики убрали гигантские снежные фекалии, появившиеся на Марсовом поле в Петербурге. Напомним, скандальный арт-объект установил московский художник Иван Волков. В беседе с «КП-Петербург» молодой человек заявил, что не боится возможного преследования со стороны полиции из-за того, что на Марсовом поле захоронены останки людей. Художник сказал, что не считает, что он сделал что-то плохое. Для него слепленные фекалии были обычным снеговиком.

Художник проследил за уничтожением своего творения. Фото: instagram.com/volkov___vanya

В итоге в Смольном логично посчитали, что такому народному творчеству не место на территории мемориального объекта.

- Объект убрали, - коротко сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по благоустройству.