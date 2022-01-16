Невский и Центральный районы Петербурга возглавили антирейтинг по зимней уборке дворов

Всего с городских дворов вывезли больше 101 тысячи кубометров снега Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкая смена погоды в Петербурге привела к образованию наледи на тротуарах и во дворах. Пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам стали по-настоящему непроходимыми для жителей города.

И пока одни ждут своей очереди в переполненных травмпунктах, а другие разъезжают по городу на коньках, жилищный комитет Петербурга уверяет, что перед коммунальщиками стоит задача повысить эффективность в борьбе с наледью во дворах.

- За прошедшие выходные полностью убрано почти 1,9 тысяч дворов, выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысяч дворов. По итогам мониторинга лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборки дворов стали Центральный и Невский районы, - сообщили в пресс-службе жилищного комитета Санкт-Петербурга.

В комитете также уточнили, что с начала зимы в городе израсходовано больше 18 тысяч тонн противогололедных материалов. Всего со дворов вывезли больше 101 тысячи кубометров снега.

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