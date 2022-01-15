«Остаться в живых»: Жители Петербурга массово жалуются на переломы из-за гололеда

"Комсомолка" рассказывает о "гололедном беспределе" в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга массово жалуются в соцсетях на гололед во всех районах города, который не только мешает нормально передвигаться, но и травмирует людей. Как выяснила «Комсомолка», в больницы поступают множество пациентов с переломами. Коммунальщики не сдюжили перед температурными качелями, которые наблюдаются в середине января. Гулять в городе попросту опасно. Это наша редакция видит почти ежедневно, глядя в окна, как медики госпитализируют очередную несчастную старушку.

«ПРОЩЕ ПРИСЫЛАТЬ ФОТО ГИПСОВ, А НЕ ГОЛОЛЕДА»

В основном, тротуары в городе покрыты толстым или тонким слоем льда из-за несвоевременной уборки снега. В некоторых местах гололед посыпают солью и песком, но читатели «КП-Петербург» говорят, что таких улиц в Северной столице по минимуму. Вот только несколько мнений наших подписчиков во «Вконтакте».

В Калининском районе песочек подкидывают лишь у входа в парадную. Дальше справляйтесь как-нибудь сами. Фото: СОЦСЕТИ

- Проще вам фото не гололеда, а гипсов присылать. 29 декабря я выписался после перелома, вся травматология забита, по 19 операций у бригады хирургов в смену. Молодых куча в больницах, у нас с декабря во дворе снег не убирают, до магазина не дойти! Я не дошел вот, 2-й перелом лодыжки с осколками и подвывихом и со смещением. Два месяца в гипсе, а УК все пофигу. Ни телефон не работает, ни часы приема, машин нет, - гневается Алексей Дубравин.

- Остаться в живых… - лаконична Тамара Грищенкова.

- Супруга вчера в полдень на Новоизмайловском проспекте получила трещину в шейке бедра... Это недалеко от дома № 85,где пребывает наша муниципальная власть и руководство управляющей компании. Какой кошмар мы пережили вчера, чтобы добраться вначале в травмпункт на Московском, 87, откуда повезли на «скорой» в больницу на Костюшко. Забиты все коридоры на каталках, инвалидных креслах. Духота невообразимая, теснота. Пробыли в этом аду с 14 до 22. Пострадавшая – пожилой человек, инвалид, блокадница! – эмоционально пишет Анатолий Грищенко.

На Васильевском острове трудно найти двор без своего ледового катка. Фото: СОЦСЕТИ

- Пабликов для фотографий гололеда не хватит, думаю! Вчера ходила в магазин. И мне руки протягивали, и я тянула. Кто за помощью, кто предлагал... Короче, спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Пришла домой – мокрая от перенапряжения, руки-ноги пару часов еще тряслись... – говорит Людмила Медынина.

Среди пострадавших от гололеда оказалась народная артистка России Татьяна Малягина. 67-летняя женщина сломала руку незадолго до дня рождения. Спектакли с ее участием срочно перенесли. В «Театре на Васильевском» жестко раскритиковали уборку города.

«ПОСТУПАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК»

«КП-Петербург» постучалась в городские стационары с просьбой прокомментировать, много ли в них пациентов, пострадавших от гололеда. В НИИ Джанелидзе рады, что госпитализировать приходиться не всех новоприбывших – люди чудом избегают тяжелых травм.

Тротуары в центральных районах города опасны. Фото: СОЦСЕТИ

- Обычно госпитализируем половину из тех, кто доставлен. 13 января – 11 человек госпитализировали в травматологическое отделение. Остальные люди уехали домой лечиться амбулаторно, - отметили в пресс-службе медучреждения.

В Елизаветинской больнице ситуация похуже. Как рассказали «Комсомолке» в медучреждении, в последние недели к ним намного чаще поступают пациенты с травмами, полученным на гололеде.

- Для сравнения, в ноябре в среднем к нам поступало порядка 20 человек в сутки, с декабря ровно в два раза больше – 40-45 человек. Только за последние сутки поступило 85 человек в травматологическое отделение и 47 человек в нейрохирургию. Это общее число поступивших, не только с травмами, полученными при падении на наледи. Но в основном, конечно, из-за этого. Можно сказать, что поступает огромное количество человек… - говорят в Елизаветинской больнице.

Водители в Рыбацком не спешат заезжать на лед перехватывающей парковки. Фото: СОЦСЕТИ

А ЧТО СМОЛЬНЫЙ?

В минувшую пятницу, 14 января, комитет по благоустройству отчитался о том, что в связи с оттепелью дорожные предприятия начали активнее прочищать ливневки в Петербурге. В Смольном подчеркивают, что постараются не допустить подтоплений и того, чтобы канализацию забило льдом и осадками. Но и про тротуары не забывают – вот только на деле все не так радужно, как на словах.

- Все последние дни дорожные предприятия прилагают все усилия, чтобы ликвидировать скользкость, которая образуется на проезжей части и тротуарах в результате температурных качелей. В ближайшие дни эта работа продолжится в том же усиленном режиме. Главное сейчас – обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов, - говорят в профильном комитете Смольного.

Жаловаться на плохую уборку снега и гололед по-прежнему можно по телефону горячей линии комитета по благоустройству 314-60-13.

Дорога в нашу редакцию. При нас "скорая" уже увозила несколько переломанных бабушек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПЕНЯТЬ НА ЗИМУ НЕ СТОИТ»

Надежды на коммунальщиков нет, осталось верить в изменения погоды. Но нет, зимушка-зима не торопится меняться, о чем поведал «КП-Петербург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам специалиста, на следующей неделе в городе останется оттепельная погода.

- Я бы сказал, что зима как раз настоящая, русская в этом сезоне. И 20-градусные морозы были, и снега очень много. Она началась достаточно рано, пенять на нее не стоит, – говорит Леонид Старков. – В последние дни оттепель пришла действительно очень резко. По сути, за сутки температура повысилась на 25 градусов. После минус 22 градусов, было около +3. Погода останется оттепельной и сейчас, будут переходы температуры через ноль. Оттепельная погода, отмечу, это не только плюс, она начинается от минус 2 градусов. Конечно, появляющаяся наледь негативно сказывается на таком мегаполисе как Петербург. Но на следующей неделе будет примерно одна и та же картина – днем температура будет переходить в плюс, а ночью в минус. В понедельник обильные осадки в виде мокрого снега. Разве что во вторник и среду слегка подморозит. Ночью до минус 10. Днем -2…-5.

В общем, теперь нам с этим жить.

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