Мигрантом, который пытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в Колпино, оказался гражданин Грузии

Гражданина Грузии задержали по подозрению в домогательствах к школьнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, кем был задержанный в Колпино мигрант, пытавшийся в подсобке торгового комплекса в Колпино изнасиловать 12-летнюю школьницу. О ЧП в полицию сообщил сотрудник одного из магазинов, заметив неладное.

- 16 января в 18:06 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения. В 18:10 нарядом патрульно-постовой службы был задержан гражданин Грузии 2001 года рождения, проживающий в Колпино, неработающий, - сообщает источник «КП-Петербург».

Полицейские нашли мужчину в одном из кафе торгового центра. Его доставили в отделение и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи проверяют историю, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Школьницу отправили на медобследование. Известно, что с задержанным мигрантом она познакомилась в соцсетях и пришла к нему на первое свидание.