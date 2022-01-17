Уголовное дело возбудили на создателя гигантских фекалий на Марсовом поле в Петербурге

На автора гигантских фекалий на Марсовом поле завели уголовное дело / Фото: Иван Волков

Создателю арт-объекта в виде гигантских фекалий, которые появились на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, грозит наказание. В понедельник, 17 января 2022 года, на московского художника Ивана Волкова возбудили уголовное дело. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- Дело возбуждено по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Мужчина в данный момент задержан, - рассказал источник.

За свой арт молодой человек может заплатить штраф до 40 тысяч рублей, отправиться на исправительные работы, либо провести до трех месяцев под арестом.

Напомним, что гигантские фекалии в желтой луже художник создал из снега и краски. Объект появился на Марсовом поле 14 января. Сам Волков ранее заявил, что уголовного преследования не боится, сравнив свое "творчество" с обычным снеговиком.