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Общество17 января 2022 14:47

Портрет вице-губернатора Петербурга Линченко появился на месте закрашенного граффити Достоевского

Ранее активисты обращались к чиновнику с просьбой помочь сохранить изображение писателя
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось граффити с портретом вице-губернатора Линченко / Фото: Инстаграм: urbanfresco

В Петербурге появилось граффити с портретом вице-губернатора Линченко / Фото: Инстаграм: urbanfresco

В Санкт-Петербурге во дворе Кузнечного переулка появилось новое граффити, так называемая убран-фреска, с изображением вице-губернатора города Николая Линченко. Об этом 17 января 2022 года рассказал художник Олег Лукьянов. Портрет разместился ровно на том же месте, где было помещено изображение Федора Достоевского, приуроченное к его 200-летнем юбилею. Однако тогда коммунальщики закрасили писателя.

- Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича, - появились фотографии граффити в социальной сети художника.

Рядом с изображением вице-губернатора также наклеены листы с распечатанным ответом Линченко на запрос организации "Гражданский патруль". Общественники обращались к Николаю Викторовичу с просьбой помочь сохранить потрет Достоевского. В документе, наклеенном на стену отмечается, что потрет просматривается с улицы, то есть с фасадной части дома. Также там дополнено, что в целях увековечивания памяти писателя в Петербурге созданы таблички, световые проекции и установлен памятник.