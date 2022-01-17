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Общество17 января 2022 16:08

Гигантские "крысы" размером с человека появились на помойке в Петербурге

Так активисты выразили недовольство проблемой с вывозом мусора в городе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На петербургской помойке заметили гигантских «крыс» размером с человека / Фото: "Молодой Петербург"

На петербургской помойке заметили гигантских «крыс» размером с человека / Фото: "Молодой Петербург"

В Санкт-Петербурге на контейнерной площадке для мусора появились огромные "крысы" размером с человека. Активисты с масками в виде грызунов таким способом решили выразить недовольство проблемой с вывозом мусора, которым завален город с начала 2022 года. Об этом 17 января 2022 года пишет "Мойка78".

Перформанс устроили активисты движения "Молодой Петербург", так они решили привлечь внимание к критической ситуации с мусорной реформой.

- Благодаря мусорным горам в Петербурге у каждой крысы появился свой дом. Обилие помоечных куч обеспечил Невский экологический оператор, с которым с недавнего времени городские власти заключили договор на вывоз отходов, - говорится в обращении активистов.

Они отметили, что город за две недели превратился в свалку, а на мусорные кучи привлекают крыс.

Напомним, что ранее вице-губернатор Валерий Пикалёв публично извинился перед жителями Петербурга за ситуацию с вывозом мусора.