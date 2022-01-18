СК завел уголовное дело о попытке изнасилования 12-летней школьницы в Колпино

СК завел дело на мигранта, напавшего на школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление СК России возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего гражданин Грузии, который попытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в подсобке торгового центра в Колпино. Девочка пришла на свидание к мужчине, с которым познакомилась в соцсетях.

- Следователем отдела по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщает источник «КП-Петербург».

Это одна из самых строгих статей в законодательстве. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сам мигрант задержан. Известно, что ранее он попадал в поле зрения полиции за вымогательство.

Пострадавшая девочка находится в больнице с ушибом мягких тканей.