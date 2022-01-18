Смольный сменил директора «Водоканала»

В "Водоканале" сменился директор. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском «Водоканале» сменилось руководство. Вместо Александра Данилова, бывшего директором предприятия последние 2,5 года, назначен его заместитель Сергей Волков. О переменах сообщает пресс-служба Смольного.

- 20 января 2022 года Александр Данилов, занимающий в настоящее время пост генерального директора ГУП «Водоканал Санкт Петербурга», оставляет эту должность в связи с переходом на другую работу, - говорится на сайте городской администрации.

Уходящего директора поблагодарил за работу губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Данилов проработал в «Водоканале» более 36 лет, заслужив репутацию профессионала. Под его руководством был построен Охтинский канализационный коллектор, проведена реконструкция Северной станции аэрации в Ольгино и реализованы другие крупные проекты.

Новое место работы Александра Данилова не называется.