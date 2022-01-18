Петербургские власти не будут обсуждать отмену QR-кодов в общественных местах

В Петербурге пока не планируют отменять режим QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не намерены обсуждать отмену QR-кодов в общественных местах. Ранее городские СМИ сообщили, что вопрос будет вынесен на рассмотрение на очередном заседании городского оперштаба. Однако, как сообщил «Комсомолке» информированный источник, это не так.

- Это была инициатива бизнес-сообщества, - уточнил собеседник издания. – На данный момент отмены QR-кодов в общественных местах не предполагается из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Напомним: ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что горожан может ждать «взрывной» рост заболеваемости коронавирусом. По словам градоначальника, готовиться следует к явлению более опасному и масштабному, чем просто пятая волна эпидемии. Поэтому в городе не намерены смягчать ограничения и даже более того - потенциально могут ввести новые.