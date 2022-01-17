Беглов назвал ограничения, грозящие Петербургу из-за волны «омикрона»

Стали известны возможные ограничения по ковиду в Петербурге, которые введут из-за вспышки "омикрона". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов рассказал об ограничениях, которые могут ввести в Петербурге из-за новой волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что над сценарием возможного локдауна власти будут размышлять минимум две недели – чтобы трезво оценить развитие эпидситуации. Позже градоначальник подтвердил это в своем радиообращении, сообщив в общих чертах о грядущих запретах.

- Правительство города прорабатывает варианты действий на случай резкого роста заболеваемости. Они будут направлены на сокращение социальной активности и зон в городе, где нельзя проконтролировать передачу коронавируса. Понадобятся или нет более строгие меры – зависит, прежде всего, от соблюдения ныне действующих ограничений, - отметил Александр Беглов.

Как говорит губернатор, многое сейчас зависит не только от медиков, но и от сознательности горожан – того, как каждый будет соблюдать действующие «санитарные» правила. Тем временем в Петербурге уже зафиксировали абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 – более 4 тысяч заражений в сутки.